Die Westerwälder Holztage werden federführend von den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald unter dem Dach der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ veranstaltet. In diesem Jahr wird die Veranstaltung Corona-bedingt zum ersten Mal als digitaler Event durchgeführt – am Freitag, 10. September, sowie am Samstag, 11. September. Wie bereits bei den vergangenen beiden Live-Veranstaltungen steht dieses Jahr das Thema „Heimisches Holz“ im Vordergrund, teilt der Veranstalter mit.