Drei Kreise bieten Plattform: Westerwälder Holztage haben digital schon einiges zu bieten

„Heimisches Holz“ ist auch das zentrale Thema der Westerwälder Holztage. Wegen der Pandemie können sie erstmals nicht live, sondern „nur“ im Internet stattfinden. Aber aus der Not soll eine Tugend werden: „Mit diesem zeitgemäßen digitalen Angebot möchten wir allen heimischen Unternehmen eine Plattform zur Unternehmenspräsentation und den Bürgern eine Möglichkeit zum Informationsaustausch bieten“, machen die drei Westerwälder Landräte Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) in einer Pressemitteilung der Initiative „Wir Westerwälder“ deutlich. Unter der Überschrift „Zukunft. Holz“ finden regionale Unternehmen und Institutionen eine zukunftsgerichtete digitale Plattform, die viele Möglichkeiten zum Informationsaustausch und zur Netzwerkbildung bietet. Ein weiteres Schwerpunktthema wird der Fachkräftemangel sein, der für viele Unternehmen zunehmend spürbar geworden ist. Die Westerwälder Holztage haben begonnen, der Entwicklung mit diversen Instrumentarien entgegenzuwirken, heißt es in der Mitteilung weiter. Initiiert wurde unter anderem eine digitale Vernetzung von Schülern, Schulen, Unternehmen und Institutionen. Auch eine Stellenbörse kann über die Internetseite der Westerwälder Holztage erreicht werden. Hier haben die Unternehmen der Branche die Möglichkeit, ihre offenen Stellenangebote und Ausbildungsplätze einzustellen.