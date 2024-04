Plus Mudersbach

Drei Autos stoßen zusammen: B62 in Mudersbach war zwei Stunden gesperrt

Von Michael Fenstermacher

i SYMBOLBILD - Blaulicht leuchtet auf einem Fahrzeug der Polizei. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagmittag in der Ortsdurchfahrt der B 62 in Mudersbach größere Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Nachmittag auf Nachfrage mitteilte. In einer Erstmeldung war noch von sieben Verletzten die Rede gewesen.