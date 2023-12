Weyerbusch

DNA-Analyse bringt Klarheit: Wolf hat acht Schafe in Weyerbusch getötet

Einer oder mehrere Wölfe haben am 13. Dezember auf einer Weide in Weyerbusch acht Schafe getötet. Dieses Ergebnis einer genetischen Analyse von an den Rissen genommenen DNA-Abstrichen hat das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) am Donnerstag bekanntgegeben.