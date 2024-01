Bald steht eine Direktwahl außer der Reihe für den Posten des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters in Stürzelbach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an. Laut einer Mitteilung der örtlichen Wahlleiter wird am Sonntag, 28. Januar, aufgrund des Ausscheidens des Amtsinhabers eine Direktwahl stattfinden. Die Wahlhandlung dauert von 8 bis 18 Uhr. Eine mögliche Stichwahl würde am 18. Februar erfolgen.