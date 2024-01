Plus Kreis Altenkirchen Diedenhofen kritisiert Umweltministerin zu Problemwölfen: Länder hatten sich auf leichteren Abschuss geeinigt Der heimische Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen unterstützt die Pläne, einen Abschuss von „Problemwölfen“ zu erleichtern. In einer Pressemitteilung erinnert der Sozialdemokrat daran, dass alle Umweltminister der Länder sich gegen Ende 2023 auf dieses Ziel geeinigt hätten. Damit werde die Entnahme der Tiere erleichtert, die vermehrt Nutztiere reißen und dabei auch Schutzanlagen überwinden.

„Umso verärgerter“ zeigt er sich nach eigener Aussage über die Ankündigung von Umweltministerin Kathrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen), diese Beschlüsse in Rheinland-Pfalz erst einmal nicht umzusetzen. In einem Schreiben an Eder habe er die sofortige Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen auf Landesebene gefordert. Als Grund dafür nannte er die anhaltenden Vorfälle ...