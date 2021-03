Die Pandemie hat gewonnen: Beliebter „Imbiss am Gleis“ in Kirchen muss schließen

Mit ein paar Zeilen verabschiedet sich Iwona Liczmanski von ihren Gästen: „Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass wir unseren Imbiss in Kirchen geschlossen haben. Die Pandemie hat leider gewonnen.“ Seit Anfang der Woche stehen die Signale für den „Imbiss am Gleis“ in Kirchen, in der Nähe des Bahnhofs, auf Rot. Der Lockdown hat den beliebten Treffpunkt aufs Abstellgleis rangiert. Die Chefin sieht keine andere Lösung: „Aufgrund von Corona haben wir nicht mehr so die Umsätze gehabt wir früher“, sagt sie traurig, „irgendwann geht es nicht mehr.“