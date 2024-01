Plus Kreis Altenkirchen Die Jüngsten machen den Unterschied: Darum steigen die Schülerzahlen im Kreis Altenkirchen Die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Kreis Altenkirchen ist im laufenden Schuljahr 2023/2024 von 12.979 auf 13.098 angewachsen. Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes hervor. Von Markus Kratzer

Demnach resultiert der Anstieg in erster Linie aus dem Plus, das an den Grund- und Förderschulen im AK-Land zu verzeichnen ist. Zählten die Statistiker vor Jahresfrist noch 5087 Grundschüler an Sieg und Wied, so kletterte die Zahl aktuell auf 5202. Auch bei den Förderschülern zeigt die Kurve nach oben: Deren ...