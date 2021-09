Die Corona-Lage im AK-Land: Inzidenz klettert über die 100

50 Corona-Neuinfektionen seit Montag haben die Sieben-Tage-Inzidenz im AK-Land am Mittwoch von 91,6 auf 104,0 anwachsen lassen. Diese Zahl meldet das Landesuntersuchungsamt.

Die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreis Altenkirchen seit Beginn der Corona-Pandemie liegt laut Kreisverwaltung bei 5306. Aktuell positiv getestet sind 231 Personen im Kreis, die Zahl der stationär Behandelten liegt bei zehn. Als geheilt gelten 4974 Menschen, 101 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Aktuell ist laut Kreishaus die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Wissen von Infektionen betroffen. Her gibt es zwei bestätigte Positivfälle. Außerdem wurden insgesamt elf Positivfälle an sieben Schulen im Kreis registriert. Weitere Tests und Kontaktermittlungen laufen, Quarantänemaßnahmen wurden ausgesprochen.

Der Überblick nach Verbandsgemeinden