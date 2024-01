Organist Thorsten M. Schmehr musste mit der Zugabe „O du fröhliche“ an der Orgel etwas warten. Denn die Besucher in der katholischen Kirche St. Joseph in Weyerbusch wollten nicht aufhören, Beifall zu spenden. Aufmerksam hatte das Publikum in der fast voll besetzten „Kirche am Weg“ der Musik, dem Gesang und den Texten gelauscht – und zwar der „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens.