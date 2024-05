Plus Wissen Deutliche Worte bei Maikundgebung: Diese Probleme spricht der DGB Altenkirchen an Von Rolf-Dieter Rötzel i Gemeinsam bei der DGB-Maikundgebung in Wissen (von links): Yüksel Öztürk, Axel Karger und Michael Holdinghausen. Im Hintergrund das Duo Michaela Weyand und Eduardo Cisternas. Foto: Rolf-Dieter Rötzel Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wird seitens der Gewerkschaften zum Anlass genommen, auf Rechte der Arbeitnehmer klar und deutlich hinzuweisen, Missstände hartnäckig aufzuzeigen sowie in Demonstrationen zu artikulieren – so auch im Westerwald. Lesezeit: 2 Minuten

Der Kreisverband Altenkirchen im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) knüpfte am Mittwochmorgen mit seiner zweistündigen Maikundgebung im Kulturwerk Wissen an jahrzehntelange Traditionen an. Unter dem bundesweit für dieses Jahr ausgegebenen Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ wurden aus Sicht der Redner zunehmend festgestellte Verunsicherungen in der Arbeitnehmerwelt kampfbetont angesprochen und beleuchtet. Rund ...