Der erste seiner Art im Kreis Altenkirchen: Automat soll den Service einer Post-Filiale bieten

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices gibt es ab sofort in Birken-Honigsessen: Deutsche Post und DHL haben an der Hauptstraße 86 eine Station in Betrieb genommen, wie sie in einer Pressemitteilung berichten. Der nach Unternehmensangaben neu entwickelte Automat ist stets zugänglich und bislang laut Standortfinder der bislang erste und einzige seiner Art in den Kreisen Altenkirchen und Westerwald.

Freude über die neue Poststation in Birken-Honigsessen (von links): Uwe Hopf, Zustellstützpunktleiter der Deutschen Post, Standortgeberin Martina Seel, Michael Kohlenbeck, Standortleiter im Zustellstützpunkt Wissen, Ortsbürgermeister Hubert Wagner und Peter Mayer, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post. Foto: Christina Schläger Herrero/DHL Group

Ähnlich wie bei sogenannten Packstationen bieten die Logistikfirmen ihren einen Service rund um die Uhr an, aber mit deutlich erweitertem Angebot. „Denn die neuen Poststationen bieten nahezu all jene Postdienstleistungen an, die Kundinnen und Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen“, heißt es dazu. Dazu gehörten unter anderem der Brief- und Paketmarkenkauf sowie der Versand von Briefen und Paketen einschließlich Einschreiben. Zudem sei der Empfang fast aller Arten von Sendungen an der Station mit 35 Paketfächern möglich.

Die Poststation sei neben der Postfiliale ein zusätzlicher Service in Birken-Honigsessen. Thomas Broschk, mit seinem Getränkemarkt Filialpartner und Standortgeber der Station, sieht sie als großen Mehrwert für die Einheimischen. „Wir sind den automatisierten Lösungen gegenüber immer aufgeschlossen eingestellt gewesen. Wir sehen sie nicht als Bedrohung für das Geschäft in unserer Postfiliale, sondern vielmehr als eine Ergänzung unseres Angebots – vor allem natürlich zur Paketabholung, aber an dieser neuen Poststation eben auch mit bestimmten Filialleistungen“, wird er zitiert.

Vertriebsmanager Ralf Oster von Deutsche Post/DHL freut sich über die Vertiefung der Partnerschaft. „Dieses herausragende Beispiel (...) zeigt, dass unser Konzept der Filialpartnerschaften im Einzelhandel und mit der Poststation als Ergänzung für beide Seiten zum Vorteil gereichen kann – und dies vor allem auch im Interesse und zum Vorteil der Kundinnen und Kunden“, ergänzt er.

Apropos gut: Auch Ortsbürgermeister Hubert Wagner freut sich über die neue Poststation in seiner Gemeinde. „Nur kurze Wege zurücklegen zu müssen für die Dinge des Alltags, das macht Lebensqualität aus“ findet er. Der Regionale Politikbeauftragter der Deutschen Post Peter Mayer fügte bei der Vorstellung der Poststation hinzu: „Heute erleichtern Automationslösungen bereits an vielen Stellen unser tägliches Leben: beispielsweise in Form von Geldautomaten, Ticketautomaten und DHL-Packstationen. Jetzt machen wir mit unserer Poststation den nächsten logischen Schritt und knüpfen unser Netz noch einmal deutlich enger.“

Die Poststation hat einen berührungsempfindlichen Bildschirm und ist intuitiv bedienbar, wie Mayer erklärte. Wer dennoch Schwierigkeiten mit der Bedienung hat oder sonstige Unterstützung benötigt, kann ganz einfach über das Bedienfeld per Video den Kundenservice des Unternehmens kontaktieren. Auf dem Bildschirm der Poststation erscheint dann Mitarbeiter vom Kundendienst, die den Kunden weiterhelfen. Die Automaten haben zudem einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden.