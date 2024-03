Plus Horhausen DC Jaeger-Meister Horhausen lädt ein: Dartturnier an Pfingsten für den guten Zweck Von Annika Stock i Der DC Jäger-Meister Horhausen posierte fürs Mannschatsfoto (von links): Ingo Becker (Kassenwart), Jürgen Schütz (Pressesprecher), Stephan Passmann (Teamkapitän), Dirk Siebenbürgen, Sven Braunschweig, Stefan Jaeger (Wirt), Oliver Edelbluth. Foto: Laura Schmidt Lesezeit: 3 Minuten Am Pfingstwochenende lädt der Dartverein DC Jaeger-Meister Horhausen zum Dritten Horhausener Dart Open-Turnier ein, bei dem die Spendenerlöse wieder Kindern zugutekommen sollen. Die Vorbereitungen für den 18. und 19. Mai laufen auf Hochtouren, die Vorfreude bei den Mitgliedern des Vereins ist groß. Wir haben vorab mit Pressesprecher Jürgen Schütz gesprochen.

Was ist dieses Jahr neu? Wir haben die Größe der Veranstaltung für 2024 etwas heruntergefahren, die ersten beiden Jahre wurden die Horhausener Dart Open über drei Tage veranstaltet, jetzt machen wir zwei Tage. Wir haben das so umstrukturiert, weil wir festgestellt haben, dass am Freitag nicht so viele Besucher da waren. ...