Das Sophienheim in Siegen ist das Zuhause für rund 110 Seniorinnen und Senioren. Es liegt in der Siegener Innenstadt, am Rande der Stadtteile Hain, Bürbach und Kaan-Marienborn. 1957 wurde das Sophienheim für ältere und hilfsbedürftige Menschen eröffnet und danach mehrfach umfassend modernisiert. Heute verfügt das Seniorenheim neben Einzelzimmern und sechs Doppelzimmern über 24 seniorengerechte Appartements.