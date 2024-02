In der gut 500 Meter langen Gartenstraße in Weitefeld gilt die Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Darauf weisen je ein Schild am Anfang und Ende der Straße hin. Doch eigentlich müssten an jeder Kreuzung an der Straße erneut Tempo-30-Schilder stehen. Um eine Schilderwüste zu verhindern, hat der Ortsgemeinderat eine pragmatische Lösung gefunden: Die Tempo-30-Zone wird ausgeweitet.