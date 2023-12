Birken-Honigsessen

Dachstuhlbrand in Birken-Honigsessen: Hoher Schaden, keine Verletzten

Schaden im sechsstelligen Bereich ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Dachstuhlbrand in der Hauptstraße in Birken-Honigsessen entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, da das Fachwerkhaus gerade renoviert wird und daher leer stand.