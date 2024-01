Betzdorf

Dachstuhlbrand in Betzdorf: Eine Person tot aufgefunden

Am Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Innenstadt von Betzdorf gemeldet, wie die Polizei Koblenz mitteilt. Im Zuge der Lösch- und Rettungsarbeiten konnten nahezu alle Bewohner, auch die eines angrenzenden Hauses, in Sicherheit gebracht werden.