Altenkirchen

Dachstuhl-Brand am Freitagabend in Altenkirchen: Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt

Von Daniel-D. Pirker

i Rauchschwaden sind selbst aus der Ferne deutlich zu erkennen. Foto: Sonja Roos

Am Freitagabend kam es in Altenkirchen in der dortigen Fußgängerzone zu einem Gebäudebrand. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Einsatzkräfte sind mit Stand 21.28 Uhr dabei, ein Übertreten der Flammen auf die Nachbargebäude zu vermeiden.