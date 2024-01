Daaden

Daadener haben neuen Ansprechpartner: Frank Höllerer ist nun Bezirksdienstbeamter

Während einer kleinen Feierstunde im Rathaus Daaden ist der langjährige polizeiliche Bezirksdienstbeamte Matthias Alt von Bürgermeister Helmut Stühn in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit Mai 2020 war Alt örtlicher Ansprechpartner der Polizei in Daaden, hat deren sichtbare Präsenz erhöht, stand in engem Kontakt mit der örtlichen Verwaltung und war stets greifbar für die Belange der Daadener Bürger.