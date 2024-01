Daaden

Daaden: Frau nach dem Abheben Geld entrissen – Polizei stellt zwei Jugendliche (13 und 15)

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch einer Frau (34) das Bargeld aus der Hand gerissen, das diese kurz zuvor gegen 14 Uhr am Geldausgabeautomaten einer Bank in der Daadener Innenstadt abgehoben hatte. Aufgrund ihrer Zeugenaussage und unmittelbarer Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Betzdorf konnten die Tatverdächtigen (13 und 15 Jahre alt) zeitnah ermittelt und kontrolliert werden.