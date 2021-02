Corona: Kreis Altenkirchen hat die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Es sind alles andere als beruhigende Nachrichten, die am Freitagnachmittag aus dem Kreishaus gekommen sind. Denn binnen weniger Tage hat sich bei uns die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, derart erhöht, dass man jetzt mit 127,3 den höchsten Wert aller 24 Kreise und 12 kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz zu verkraften hat. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz an Sieg und Wied noch bei 57,5. Der landesweite Durchschnitt beträgt aktuell 53,9.