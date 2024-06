Schlüsselbegriffe der Schmerztherapie haben Patienten der Schmerztagesklinik in Altenkirchen in einer Buchstabencollage dargestellt. Für die Fachärztin Barbara Schneider (links) und die Psychologin Gesa Ardelmann ist es wichtig, gemeinsam mit Betroffenen an Strategien zu arbeiten, um die Lebensqualität zu erhöhen. Foto: Markus Kratzer