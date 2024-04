Plus Horhausen

Bunte Olympiade für Klein und Groß in Horhausen: Jan Becker ist Ostereier-Weitwurf-Champion

i Bestes Frühlingswetter bescherte dem Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb in Horhausen Rekordzahlen an Teilnehmern und Zuschauern. Foto: Chadia Struck

Petrus muss ein Fan der traditionellen Ostereier-Weitwurf-Olympiade in Horhausen sein: Pünktlich zum beliebten Osterspektakel auf den Wiesen am Feuerwehrhaus schickte er Sonnenschein und sorgte so für Rekord-Teilnehmer- und Besucherzahlen sowie für Volksfeststimmung.