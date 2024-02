Erstmals in seiner rund 35-jährigen Geschichte hat der Deutsche Heilstollenverband in Rheinland-Pfalz getagt. Äußerst naheliegend war es da, als Tagungsort das Rathaus in Gebhardshain zu wählen, denn bloß einen Steinwurf entfernt befindet sich mit dem Besucherbergwerk Grube Bindweide in Steinebach die einzige rheinland-pfälzische Einrichtung des Deutschen Heilstollenverbandes.