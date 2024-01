Gleich zwei Premieren gab es am Abend des vergangenen Donnerstags in der evangelischen Kirche in Oberwambach. Auf Einladung von Solveig Prusko, Inhaberin der Wäller Buchhandlung in Altenkirchen, stellte die heimische Autorin Sonja Roos, Mutter von drei Kindern und aufgewachsen im Westerwald, in der Premierenlesung ihr Buch „Die Sonntagsschwestern“ vor.