Plus Breitscheidt Breitscheidt: Renommierter Duden-Preisgeht an Professor Helmuth Feilke Den Duden kennt wohl jeder, doch nur wenige wissen, dass es einen gleichnamigen, sehr renommierten Preis gibt, immerhin mit 12.500 Euro dotiert, der als einer der angesehensten Preise der germanistischen Sprachwissenschaft gilt und Menschen mit besonderen Verdiensten um die Erforschung der deutschen Sprache auszeichnet. Von Sonja Roos

Der Preis wird nur alle drei Jahre vergeben. Jüngster Preisträger ist Sprachwissenschaftler Helmuth Feilke, der als Professor an der Justus-Liebig-Universität in Gießen unterrichtet, aber ein echtes Gewächs des AK-Landes ist. „Ich bin geborener Westerwälder, vor 64 Jahren in Wissen als ältestes von fünf Geschwistern zur Welt gekommen. Groß geworden bin ich ...