Plus Daaden/Emmerzhausen Braunkehlchen und Co.: Brutvogelerfassung belegt bedeutendes Vorkommen am Stegskopf Eine Fläche zum Verlieben: Mit 98 bestätigten Braunkehlchenrevieren zeigt der „Vogel des Jahres 2023“, wie gut es sich am Stegskopf leben lässt. Auch Wiesenpieper fühlen sich auf dem rund 1900 Hektar großen ehemaligen Truppenübungsplatz rundum wohl: Mit landesweit bedeutsamen 37 Brutrevieren bietet die Naturschutzfläche auch für diese Rote-Listen-Art ideale störungsarme und offene Lebensräume.

Das zeigen laut aktueller Pressemitteilung die Ergebnisse der ersten großflächigen Brutvogelerfassung, die die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe, in Auftrag gab. „Derart hohe Dichten an Braunkehlchen und Wiesenpieperpaaren sind in Rheinland-Pfalz äußerst selten“, betont Felix Rennack, der im DBU Naturerbe das Vogelmonitoring betreut. Wenn Braunkehlchen von ...