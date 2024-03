Willroth

Brand eines Wohnhauses in Willroth: Feuer breitete sich von einer Garage aus

Wie die Polizeidirektion Neuwied/Rhein mitteilt, brach in Willroth am Mittwochmorgen ein Brand in einer Garage aus. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf ein Wohnhaus über.