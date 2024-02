Plus Betzdorf Bislang keine Brato-Nachfolge der SPD in Sicht: Geldsetzer kandidiert als Stadtbürgermeister zu Kommunalwahlen Am Samstagvormittag, 3. Februar, ist der SPD-Ortsverband Betzdorf-Gebhardshain zusammengekommen. Einstimmig wurde der derzeitige Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer als Kandidat für die Kommunalwahlen am 9. Juni bestimmt. Wen und ob die SPD einen Bürgermeisterkandidaten für die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain stellen wird, bleibt offen. Von Thomas Leurs

Alle neun Stimmberechtigten des SPD-Ortsverbands Betzdorf-Gebhardshain haben am Samstag im Barbarasaal in der Betzdorfer Stadthalle für den derzeitigen Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer gestimmt, als es darum ging, einen Kandidaten für Stadt Betzdorf zu den Kommunalwahlen in diesem Jahr zu bestimmen. Dieser nahm diese Wahl auch gerne an. "Ich bin fünf Jahre ...