Bis zu zwei Jahre Dauer angesetzt: Die nächste Großbaustelle im AK-Land wartet schon

Kaum ist die Brücke in Herdorf nach langer Bauzeit unter Vollsperrung erneuert und nun wieder befahrbar, kündigt sich die nächste verkehrliche Großbelastung im Oberkreis des AK-Lands an. Bis zu zwei Jahre könnten die Bauarbeiten auf der B 62 im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte dauern. Noch befindet sich das Projekt in der Ausführungsplanung. Worauf können sich Anwohner, Pendler und Betriebe bereits jetzt einstellen? Die RZ sprach mit der zuständigen Behörde.