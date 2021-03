Einen „weichen Ostergruß“ nahm jetzt eine sechsköpfige Delegation aus dem Seniorenheim St. Josef in Betzdorf stellvertretend für alle Heimbewohner in Empfang. Mit einem selbst gemalten Schild der siebenjährigen Lilly Scheld, der Enkelin von Heimbewohnerin Martina Best, übergaben Best, Margritta Reusch und Christine Reinhardt zwei große Kartons mit 224 Frottee-Osterhasen, die in vielen Stunden Heimarbeit aus blauen Seifentüchern genäht und mit Plastikeiern bestückt wurden.