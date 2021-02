Betzdorfer Stadtrat digital: Gewerbefläche wird umgeklappt

Ratssitzungen digital zu übertragen, das ist nicht immer so einfach. Die Technik bereitet öfters Probleme. Bei der Betzdorfer Stadtratssitzung vom Mittwoch klemmte es da an vielen Ecken. Für 17 Uhr war die Sitzung anberaumt. Um 17.45 Uhr begann dann schließlich das Streaming (Übertragung) der Sitzung. Doch dann funktionierte es wenigstens etwas. Wer die Sitzung im Livestream verfolgte, der fühlte sich vom Ton her aber eher an die erste Mondlandung erinnert. Dennoch waren Fragmente der einzelnen Wortbeiträge zu verstehen. Und es gab auch Entscheidungen. Dazu gehört zum Beispiel die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Betzdorf (Erweiterung)“, eher bekannt unter Gewerbepark Dauersberg (bebaut) und dem geplanten Bereich Dauersberg II (Fläche im Bereich um den Steinerother Sportplatz). Hier besteht für die Stadt die letzte Möglichkeit zur Gewerbeansiedlung. Der Bebauungsplan trat bereits 2009 in Kraft.