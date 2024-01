Plus Betzdorf/Gebhardshain Betzdorfer Beamten-Theater: Razzien überschatten schicksalhafte Sitzung Bereits zum zweiten Mal erlebte die Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain eine staatsanwaltliche Durchsuchung ihrer Räumlichkeiten innerhalb kurzer Zeit. Anlass war der Bürgermeister Brato betreffende Vorwurf der Kommunalaufsicht, dass ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde über einen längeren Zeitraum bei voller Fortzahlung der Bezüge nicht beschäftigt worden sein soll. Schon am Donnerstag wird der Verbandsgemeinderat eine wichtige Entscheidung hierzu treffen. Von Markus Kratzer, Daniel-D. Pirker

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz unserer Zeitung auf Anfrage bestätigt hat, beschlagnahmten am Dienstag Beamte des Landeskriminalamts und eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Koblenz in der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain digitale und gedruckte Beweismittel. Die Verwaltung hatte selbst über den Vollzug des Durchsuchungsbeschlusses in den Rathäusern Betzdorf und Gebhardshain am Dienstagabend auf ihren Social-Media-Kanälen ...