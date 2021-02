Betzdorf: Gericht schickt Rolex-Betrüger ins Gefängnis

Der Rolex-Betrüger muss ins Gefängnis: Das Schöffengericht in Betzdorf unter Vorsitz von Richterin Beatrice Haas verurteilte Didi A. (Name von der Redaktion geändert) wegen gewerbsmäßiger Betrügereien und Hehlerei zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Zudem muss er den entstandenen finanziellen Schaden der Betrogenen in Höhe von insgesamt rund 6500 Euro begleichen. Mit dem Urteil blieb das Gericht in der gestrigen Verhandlung unter dem Strafmaß der Staatsanwältin Angela Walendsius. Sie hatte eine Strafe von drei Jahren und acht Monaten und finanzielle Wiedergutmachung gefordert.