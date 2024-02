In Ortsgemeinderatssitzungen versammeln sich in der Regel Erwachsene, um über wichtige Punkte für ihren Ort zu debattieren und Beschlüsse zu fassen. Kürzlich waren in der Ortsgemeinde Grünebach auch mehrere Kinder in der Sitzung. Denn sie hatten ein besonderes Anliegen an den Bürgermeister.