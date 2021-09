Mit dem Stockschläder taucht noch ein weiterer ungewöhnlicher Name auf. Der mich zum Schmunzeln brachte und mir gleich folgende These in den Sinn kam: Da hat sich bestimmt der Pfarrer verschrieben. Ganz sicher. Oder er hatte eine solche Sauklaue, dass seine Nachfolger den Namen nicht mehr richtig lesen konnten.