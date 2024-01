Nach mehreren Jahren der Debatten in Kirchener Ausschüssen und Ratssitzungen stand nun kürzlich in der Stadtratssitzung die Entscheidung an, ob die Kita St. Nikolaus einen neuen Namen erhalten kann und soll. Die Entscheidung war eindeutig: Eine Mehrheit stimmte gegen eine Namensänderung. Die Vorsitzende des Elternausschusses zeigt sich enttäuscht.