Beschluss der Synode: Evangelischer Kirchenkreis Altenkirchen unterstützt weiter Partner im Kongo

Die ausgefallene Herbstsynode des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen ist am Samstag digital nachgeholt worden. Wie der Kirchenkreis mitteilt, freute sich Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide, Dekan Augustinus Jünemann vom Pastoralen Raum Betzdorf als Gast der Synode begrüßen zu dürfen. Jünemann richtete sich mit einem Grußwort an die Synode und betonte unter anderem das gute ökumenische Miteinander.

Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide spricht vor der digital tagenden Synode. Foto: Aljoschka Dippold

Der umfassende Bericht der Superintendentin Aufderheide, den sie unter die Jahreslosung 2024 „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1. Korinther 16,14) stellte, beleuchtete einerseits das Jahr 2023 in der Rückschau und stellte andererseits die Frage „Wo wollen wir hin als Kirche?“. Hier bezog sich Aufderheide dezidiert auf den im Juli 2023 gestarteten Zukunftsprozess „2030 ist jetzt“ und stellte heraus, dass es nun gelte, groß zu denken und in kleinen und konkreten Schritten zu handeln.

Dabei hob sie auch auf die Möglichkeit einer Fusion ab – sowohl auf Gemeinde- als auch auf Kirchenkreisebene –, um schrumpfende finanzielle, personelle und strukturelle Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Ein Vorbild im kirchlichen Transformationsprozess könne dabei der Partnerkirchenkreis Oberes Havelland sein, der sich erneut der Herausforderung einer Fusion – das wäre dann die dritte – gegenübergestellt sieht.

Die 43-jährige Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Muku im Kongo wurde 2023 mit einem Delegationsbesuch aus Afrika und einem Jubiläumsfest gewürdigt. Die digitale Synode beschloss erneut konkrete Unterstützung: So soll die Synodenkollekte nach Muku gehen, und zwei von der Kreissynode zu beschließende Kollekten des Kirchenkreises im Jahr 2024 sind ebenfalls für Muku bestimmt – einerseits zur Sicherung des Schulprojekts, andererseits zur Förderung der Nutzung regenerativer Energien. Die weitere von der Kreissynode zu beschließende Kollekte soll der Allgemeinen Sozialen Beratung des Diakonischen Werks zugute kommen.

Ansonsten hatte die Synode etliche formale und technische Beschlüsse zu fassen: So ging es etwa um die Finanzplanung 2024, die offizielle Aufhebung der beiden nicht mehr besetzten kreiskirchlichen Pfarrstellen für Krankenhausseelsorge, die mittlerweile größtenteils ehrenamtlich geleistet wird, oder um die Aktualisierung der Geschäftsordnung der Kreissynode.

Die rund 50 Synodalen wählten weiterhin Monika Lieth aus der Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg als Stellvertretende Synodalälteste bis 2028. Zudem wurde Frank Schneider, ebenfalls aus Kirchen-Freusburg, als Vorsitzender des Kindertagesstätten-Fachausschusses berufen und Heike Koch als Delegierte zur Delegiertenversammlung des Fachverbands der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland, Westfalen und Lippe.

Die Andacht stand diesmal am Ende der Synode: Pfarrer Karsten Matthis aus Flammersfeld sprach über die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus Wasser zu Wein werden ließ und sich der Sohn Gottes das erste Mal – für die meisten völlig unbemerkt – als Retter und Helfer zeigt und so für uns ein starkes Zeichen der Hoffnung ist. Die nächste Sommersynode, in der sich die Synode nach den Presbyteriumswahlen im Februar neu konstituieren will, soll laut Pressemitteilung des Kirchenkreises am Samstag, 29. Juni, stattfinden.