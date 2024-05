Neunkirchen

Bei gutem Wetter gibt‘s Trubel am Rassberg: Weitere Attraktionen im Aktivpark Neunkirchen

i Ein außergewöhnlicher Parcours lädt Kinder zum Balancieren, Hangeln und Klettern ein. Und wer die Schaukel im Hintergrund nutzt, bekommt den Eindruck, über Neunkirchen zu fliegen. Foto: Nicole Morgenschweis

Im Frühjahr 2021 starteten die Baumaßnahmen auf dem Rassberg. Seitdem nimmt der Aktivpark in Neunkirchen mehr und mehr Gestalt an: Was mit einem Multifunktionssportplatz, einer Boule-Bahn, einem Gerätehaus und einem Beach-Volleyball-Feld begann, ist in den Bauabschnitten II und III durch Hangmodellierungen, die Schaffung neuer Wege sowie die Installation mehrerer Kletter-, Rutsch- und Schaukelangebote zu einem modernen Spielgelände für alle Altersgruppen erweitert worden.