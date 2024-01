Betzdorf

Beamtenaffäre Betzdorf: Staatsanwaltschaft Koblenz führte Durchsuchung in der Verbandsgemeindeverwaltung durch

Die Beamtenaffäre in Betzdorf zieht weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat am Dienstag, 23. Januar, in der Verbandsgemeindeverwaltung einen Durchsuchungsbeschluss durchgeführt, wie die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain am selben Abend in einer Pressemitteilung mitteilt.