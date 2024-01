Steineroth

Baum auf Oberlandleitung gefallen: Stromausfall in Steineroth schnell behoben

In Steineroth ist am Montagvormittag der Strom in Teilen des Ortes ausgefallen. Laut dem Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, war ein Baum auf eine Oberlandleitung gefallen. Mitarbeiter des Energieversorgers EAM haben die Stromversorgung gegen Mittag wieder hergestellt.