Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet: Raub am Betzdorfer Busbahnhof

Satte Beute haben vier bislang noch unbekannte Täter am frühen Montagnachmittag am Betzdorfer Busbahnhof gemacht.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Raub gegen 13.40 Uhr. Demnach hatten sich drei aus Italien stammende Käufer mit den Männern am Busbahnhof verabredet, um ein Ankaufgeschäft abzuschließen. Die Verkäufer erschienen zu viert am vereinbarten Treffpunkt. Im Verlauf der Verhandlungen kam es dann jedoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, in deren Verlauf auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Dabei wurden zwei der Käufer laut Polizei leicht verletzt. Gleichzeitig wurde ihnen ein fünfstelliger Bargeldbetrag geraubt.

Die vermeintlichen Verkäufer flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Täter konnten von den Geschädigten nur sehr ungenau beschrieben werden. Alle sollen südländisches Aussehen mit dunklen, kurzen Haaren haben und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Nach der Tat kam es im Stadtgebiet Betzdorf zu einem größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zunächst aber nicht zur Ergreifung der Täter.Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalinspektion Betzdorf übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Betzdorf telefonisch unter 02741/9260 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.