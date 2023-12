Bis auch nur an etwas, das an Sonnenlicht erinnert, zu denken ist, wird noch Zeit vergehen an diesem frühen Wintermorgen im Wehbacher Gewerbegebiet. Doch weder von Dunkelheit noch Kälte lassen sich drei junge Personen um die 20 die Laune vermiesen. Und das liegt nicht daran, dass Quang Do, Ngoc Pham und Tran Nguyen sich immer noch über den liegen gebliebenen Schnee draußen freuen.