B 8-Umgehungen: Warum der Kreistag Altenkirchen jetzt die Spur wechselt

Kreisvorstand erhält befristete Vollmacht

Das Thema Flüchtlinge hat den Kreistag Altenkirchen am Montag gleich dreimal beschäftigt. Die in sozialen Medien und E-Mails vor der Sitzung geäußerte Befürchtung, dass durch einen Beschluss die Demokratie „ausgehebelt“ wird (wir berichteten), haben die Mitglieder des Kreistags jedenfalls nicht geteilt. Und so fiel die Entscheidung einstimmig, die den Kreisvorstand (Landrat und Kreisbeigeordnete) bevollmächtigt, zwischen dem 1. Juli und der ersten Sitzung des Kreisausschusses nach der Kommunalwahl (voraussichtlich im September) in einer Notsituation fehlende Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber zu schaffen. Landrat Peter Enders, der die Hintergründe auf Anfrage unserer Zeitung vorab erläutert hatte, betonte in dem Gremium noch einmal, dass es darum gehe, dass der Kreis auch in der politischen Sommerpause handlungsfähig bleibe.