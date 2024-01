AWB Altenkirchen: Sperrmüll und Schrott digital anmelden

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Landkreis Altenkirchen nimmt die Anmeldung von Sperrabfall sowie Elektro- und Metallschrott nur noch online entgegen. Das teilt er in seiner Pressemeldung mit. Die Abfallwirtschaft sei – wie alle anderen Branchen – von einer ständig fortschreitenden Digitalisierung geprägt. Dies betreffe auch die Kommunikation des Bürgers mit dem jeweils zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger.

Symbolfoto Foto: Andreas Gebert/dp/dpa-Bildfunk/dpa

Online viel möglich

Digitale Kommunikation meint laut Presseinfo in diesem Zusammenhang nicht nur die bloße Kontaktaufnahme mittels E-Mail, sondern vielmehr die Möglichkeit, über die Nutzung verschiedener digitaler Kanäle mit der Behörde in Kontakt zu treten und diverse Anliegen vortragen beziehungsweise erledigen zu können. Zum Teil könnten solche Anliegen bereits voll automatisiert bearbeitet werden, ohne dass es noch einer nachgelagerten Bearbeitung durch einen Sachbearbeiter bedürfe, so der AWB.

Dieser verfügt mit seiner Internetpräsenz sowie der Abfall-App über zwei digitale Kanäle. Neben der Vielzahl an abrufbaren Informationen können die Bürger hierüber bereits verschiedene Sachverhalte mitteilen. Als Beispiele nennt der Abfallwirtschaftsbetrieb:

Abruf von digital ausfüllbaren Formularen wie Anmeldung von Hofentleerungen und Sperrabfall-Express-Leistungen, Mitteilung über einen erfolgten Eigentumswechsel oder Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates

Änderung der Behälterausstattung eines Grundstückes

Meldung beschädigter Gefäße

Anforderung von Informationsmaterialien wie Flyer, Sortieranleitungen in verschiedenen Sprachen und Behälteraufkleber

Erstellung eines individuellen Jahresabfuhrkalenders und Export von diesem in einen elektronischen Kalender

Einrichtung von Erinnerungen zur Abfuhr der Abfalltonnen mittels automatischem E-Mail-Versand

Mitteilung von Abfuhrbeschwerden und weiteren Kritiken über das Feedback-Management-System, also ein Ticket gestütztes Kommunikationsmittel zwischen Bürger, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen und den Entsorgungsunternehmen

Meldung von wilden Müllablagerungen einschließlich Geopositionsdaten sowie Foto

Möglichkeit zur Nutzung eines vollelektronischen Marktplatzes oder Tauschmarktes

Des Weiteren verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenkirchen seit dem Jahr 2018 über die Möglichkeit einer voll automatisierten Terminvergabe für die Abholung von Sperrabfall, inklusive Selbstanlieferung an einem der Wertstoffhöfe sowie von Metall- und Elektroschrott.

Einfach zu bedienen

Die Funktionsweise sei bewusst einfach gehalten, um keine unnötigen Hürden für die Bürger aufzubauen, teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb weiter mit. Zunächst sind wenige (Pflicht-)Angaben zum Anmeldenden und zu der Grundstücksadresse zu machen. Durch einen Hintergrundprozess erfolgt gleichzeitig die Einplanung der Abholung in die entsprechende Tagestour. Die Tagestour wird dann durch das beauftragte Entsorgungsunternehmen eigenständig abgerufen.

Um kurzfristig zu realisierende Einsparpotenziale zu generieren, hat der Werkausschuss Abfallwirtschaft Ende 2023 entschieden, dass der Eigenbetrieb ab dem 1. Januar 2024 auf eine telefonische Entgegennahme von Terminwünschen der Bürger verzichtet und stattdessen die Möglichkeiten der Onlineanmeldung forciert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb will die Verfahrensänderung „behutsam umsetzen, um den Erfordernissen der Bürgerinnen und Bürger weiterhin gerecht zu werden“.

Übergangsfrist eingerichtet

Telefonische Anmeldungen werden daher im ersten Quartal 2024 weiter entgegengenommen, die Anmeldenden werden im persönlichen Gespräch auf die zukünftige Nutzung der Online-Anmeldung hingewiesen. Ferner weist der AWB darauf hin, dass auch künftig Anmeldungen per E-Mail, Fax oder Brief bearbeitet werden.