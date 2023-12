Erst kommen Ärger, Frust und strapazierte Nerven – am Ende aber überwiegen meist Zustimmung, Einsicht und Zufriedenheit. Wer in Deutschland einen Straßenausbau plant und durchführt, hat es mit einem breiten Gefühlsspektrum seitens der Verkehrsteilnehmer und Anwohner zu tun. Ein Paradebeispiel dafür ist derzeit der Alserberg in Wissen, wo die größte Baumaßnahme des Landkreises Altenkirchen seit Monaten allen Beteiligten Geduld und Kompromissbereitschaft abverlangt.