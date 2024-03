Plus Niederfischbach

Aus Insolvenz gekämpft: Sülzle Klein in Niederfischbach gelingt Neustart

Von Daniel-D. Pirker

i Zukunft gesichert: Das Insolvenzverfahren der Sülzle Klein GmbH wurde aufgehoben. Die Neuausrichtung scheint Früchte zu tragen. Foto: Daniel-D. Pirker/Thomas Leurs

In vier Jahren würde sich die Gründung der Alb. Klein GmbH & Co. KG zum 100. Mal jähren. Der Firmenname Klein, der seitdem für unternehmerischen Erfolg in der Region steht, wird fortbestehen. Im vergangenen Sommer musste die Niederfischbacher Sülzle Klein GmbH Insolvenz einreichen. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt Geschäftsführer Georg Schwebel unserer Zeitung nun mit: „Wir sind insolvenzfrei.“