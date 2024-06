Auftakt des Schützenfestes in Schönstein: Schlosskonzert, Fußball-EM und doppelte Hymne

Applaus für die Majestäten: Nach dem Konzert in der Schönsteiner Schlossfreiheit und vor dem festlichen Einzug ins Festzelt, in dem bis in die späten Nachtstunden beste Stimmung herrschte, defilierten König Michael III. (Menzel) und seine Königin Kerstin Landwehr durch das Spalier ihres Hofstaates. Foto: Thomas Hoffmann