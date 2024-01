Auf in die heiße Phase: Wo und wie in Wissen Karneval gefeiert wird

In nur wenigen Tagen beginnt die karnevalistische „heiße Phase“. Die Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 verrät laut Pressetext, worauf sich Närrinnen und Narren freuen dürfen.

Wie im Vorjahr will das Tanzcorps der KG Wissen wieder viel Schwung in den heimischen Karneval bringen. Foto: Elmar Hering

Zum Auftakt erobern die Männer das närrische Kulturwerk: Am Samstag, 20. Januar, präsentiert die KG Wissen ihre siebte Herrensitzung und garantiert närrischen Frohsinn mit Künstlern, bekannt von großen Bühnen. Unter anderem mit dabei: Thorsten Bär, Ne Usjeflippte, Tanzcorps Luftflotte, Swinging Funfares, die Cöllner, Lupo, das große Tanzcorps der KG Wissen und viele mehr.

Für Samstag, 27. Januar, ab 17.11 Uhr lädt die KG Wissen mit der Firma Event-Partner zum zweiten „Jecken Samstag“ nach Birken-Honigsessen (Hauptstraße 165) ein. Mit musikalischer Unterstützung von DJ Wäschi versprechen sie einen Abend mit Party, Musik und Spaß. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 3. Februar, heißt es dann: „Vorhang auf zur Kölschen Nacht im närrischen Kulturwerk“. Unter der Regentschaft des Dreigestirns Bauer Ralf, Jungfrau Michaela und Prinz Thomas I. sowie der Kinderprinzessin Maya I. lädt die KG zu einem Programm der Spitzenklasse ein. Durch den Abend wird erstmals Sitzungspräsidentin Lisa Trapp führen.

Zur Kindersitzung am Sonntag, 4. Februar, stürmen dann die Mädchen und Jungen das Wissener Kulturwerk. „Karneval von Kindern für Kinder“: Unter diesem schönen Motto finden dort auch die Kleinsten ein passendes Karnevalsprogramm. Beim Zauberer Tim Salabim angefangen, über ein Mitmachprogramm bis zu Tanzvorführungen der Solos, Minis und Junioren der KG Wissen sowie einigen Gastvereinen – der Spaß steht hier an erster Stelle. Durch den Tag führen Mia Weitershagen und Emilia Becher. Los geht’s um 14.11 Uhr, der Eintritt ist frei.

Altweiber in Wissen: Nachdem sich die Kinder der umliegenden Kindergärten und Schulen über einen Besuch der Karnevalsgesellschaft freuen durften, findet am Donnerstag, 8. Februar, traditionell die Wissener Rathausstürmung statt. Um 13.11 Uhr übernehmen das Dreigestirn und Kinderprinzessin Maya I. die Regentschaft über die Verbandsgemeinde Wissen. Im Anschluss laden KG und Verwaltung alle Närrinnen und Narren zur Weiberfastnachtsparty mit DJ Wäschi auf dem Rathausvorplatz ein.

Auch Karnevalsfreitag wird in Wissen gefeiert: Unter dem Motto „Karneval meets Rock“ trifft im Kulturwerk närrischer Frohsinn auf rockige Melodien. Mit dabei: NonPlusX und DJ Wäschi. Karten kosten 10 Euro plus Vorverkaufsgebühr, 12 Euro an der Abendkasse.

Am Veilchendienstag, 13. Februar, heißt es wieder: „D’r Zoch kütt“. Freuen darf man sich sicherlich aber auch auf die große After-Zug-Party mit DJ Stocki im Kulturwerk Wissen. Bei kölschen Melodien und dem einen oder anderen Kaltgetränk können dort die Karnevalsjecken die Session ausklingen lassen. Der Eintritt kostet 8 Euro.