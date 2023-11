„Was ist ein toter Winkel, was ein Bremsweg, wie lange braucht ein Lastwagen, bis er zum Stehen kommt, wie kann ich sicher die Straße überqueren, und wo muss ich mich am Zebrastreifen und in Kreuzungsbereichen hinstellen, damit mich die anderen Verkehrsteilnehmer sehen können?“ Diese und viele andere Fragen wurden kürzlich an und in der Franziskus-Grundschule in Wissen beantwortet.